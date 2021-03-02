Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 184. bölüm full izle! EDHO 184. son bölüm tek parça izle!

02 Mart 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 23:49

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) 184. bölümüyle izleyenlere hüzün dolu anlar yaşattı. EDHO son bölümde Alparslan artık yürüyemez haldedir. Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Bu süreçte kızıyla ilgilenen Alparslan, sıradaki hedefin İlyas amcası olacağını söyler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 184. son bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. EDHO son bölümde, İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan, içerde hayatları için mücadele eder. Hızır, ziyaretine gelen kardeşi İlyas'tan ihanet eden herkesi öldürmesini ister. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm izleyemeyenler EDHO 184. son bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenlerin beğenisini kazandı.

EDHO 184. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.