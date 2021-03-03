03 Mart 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:18

2 Mart 2021 Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Salı akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı günü Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 2 Mart 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Survivor 2021, Survivor 2021, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 2 Mart 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncülüğü Baraj aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 BARAJ FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 SURVIVOR TV8

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 BARAJ (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 BARAJ FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV