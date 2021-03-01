01 Mart 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:47

Atv ekranlarında yayınlanmaya devam eden Maraşlı dizisinin 8. bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, yeni bölümünde yaşanan gelişmeler ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Maraşlı 8.bölüme Mahur'un babası, kızını New York'a gönderecektir. Mahur'u havalimanında durduran Maraşlı'nın Mahur'a aşkını itiraf etmesi ise diziye damga vurdu. Maraşlı 8. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. CANLI izlemek için BURAYA tıklayın.

Maraşlı 8. bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Maraşlı'nın Mahur'a "Ben sana aşık oldum bayan..." demesi izleyenleri gülümsetti. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 8. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 8. bölüm full izle tek parça!

MARAŞLI 8. BÖLÜM İZLE

Maraşlı 8. bölümde Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak?

Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı?

Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur.

Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider.

Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi?

Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. "Senin hayatını kurtarmak için katil oldum baba..." diyen Necati kimi öldürdü? Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir?

Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler.

Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?