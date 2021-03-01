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Sefirin Kızı 42. bölüm izle Puhu Tv! Sefirin Kızı son bölüm full izle!

Sefirin Kızı 42. bölümüyle izleyiciyi duygulandırdı. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 42. bölümde; Sancar, kızını kaybetmenin etkisiyle savrulur. Kızını alabilmek için Sosyal Hizmetler'e başvurur fakat Güven bütün nüfuzunu kullanarak Melek'i yanında tutmaya devam eder. Mavi ise Sancar'ı bir an olsun yalnız bırakmaz. İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 42. bölüm izle Puhu Tv linki sizlerle.... Sefirin Kızı son bölüm full izle!

01 Mart 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 23:47
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Sefirin Kızı 42. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı 42. bölümde; Güven'in Melek'i zorla kaçırmasından dolayı konakta herkes perişan olur. Kızını bulmak için her türlü yolu deneyen Sancar'ı ise Mavi'nin desteği ayakta tutar. Mavi, Harley Quinn kılığında Güven'in evindeki partiye gider. Mavi Melek'i kaçırabilecek mi? Sefirin Kızı 42. bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki Star Tv ve Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler. Sefirin Kızı son bölüm full izle!

Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı 42. son bölümde; Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır. Sefirin Kızı 42. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM İZLE (STAR TV)

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı 42. bölümde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirdi. Makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzeyen Büyüküstün, izleyenleri ekran başına kilitledi.

SEFİRİN KIZI 42. SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Pazartesi akşamları yayınlanan sevilen dizi Sefirin Kızı 42.bölümde Melek'in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder.

Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar'ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir.

Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar'ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.

Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek'in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer.

Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.

Sancar kızını büsbütün kaybetmemek için Güven'den uzak durmak zorunda kalırken Melek hiç beklemediği biri sayesinde sürprizlere gebe bir maceraya atılır. Yaşanan gelişmeyle bu kez herkes şoka uğrayacaktır.

Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda Harley Quinn oldu!

Star'ın ilgiyle izlenen dizisi 'Sefirin Kızı' dizisinin hayranları, görülmemiş bir kampanya imza attı. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün hayranları, 36'dan fazla ülkede attıkları sosyal medya mesajlarıyla dünya gündemine girmeyi başardı.

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