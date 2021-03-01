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Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda Harley Quinn oldu!

Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yeni başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, dizideki bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşerek herkesi şaşırttı. Marley karakteri Joker'in kız arkadaşı olan Harley Quinn son zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer almıştı. Sefirin Kızı'nda Mavi karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün'ün bu hali izleyenleri şaşırtacak.

01 Mart 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:25
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Tuba Büyüküstün, rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüştü. Kılık değiştiren Büyüküstün'ü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzetilmeye çalışıldı.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı "Sefirin Kızı", pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirecek.

Makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzeyen Büyüküstün, herkesi ekran başına kilitleyecek.

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