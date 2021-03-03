03 Mart 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:56

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Baraj 29. bölüme Nehir'in kan tahlillerinin temiz çıkması damga vurdu. Nazım Bahar'a bunun hesabını sorar ve Nehir'in masum olduğunu anlar. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır? Baraj son bölümü izleyemeyenler için Baraj 29. son bölüm tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor. Baraj 29. bölüm full izle!

BARAJ 29. BÖLÜM FULL İZLE!

Baraj 29. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Zerrin, Nehir'in kan sonuçlarını Nazım'a getirir ve "Nehir tertemiz. Kanında uyuşturucu yok. İftirayla bir anneyi evladından ayırdınız" der. Bu duyduğuyla şoke olan Nazım, Tarık'ın boğazına yapışıp hesap sorar. Tarık ise "Çok merak ediyorsan karına sor" der.

Baraj 28. bölümde Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur.

Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

TÜLAY ÖLDÜ MÜ?

Nazım'a hesap soran Tülay, Nehir'in evine gidip hakaretler etti. Bahar'ın hamile olduğunu söyleyen Tülay, Mert'in babasının Nazım olduğunu söyler ve Tülay rahatsızlanıp bayılır. Zerrin nabzı durduğunu söyler. Tülay ölecek mi?

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