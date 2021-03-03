İSTANBUL 11°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3251
  • EURO
    8,851
  • ALTIN
    406.96
  • BIST100
    1549.42
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Baraj 29. son bölüm tek parça izle! Baraj 29. bölüm izle!
Dizi

Baraj 29. son bölüm tek parça izle! Baraj 29. bölüm izle!

Baraj 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Salı akşamı yayınlanan Baraj 29. bölümde; Zerrin, Nehir'in kan sonuçlarını Nazım'ın suratına çarpar. Nehir'in kanında uyuşturucu olmadığını, onu çocuğundan ayırdıklarını söyler. Nazım ise Tarık'a bunun hesabını sorduğunda asıl sorumlunun Bahar olduğunu öğrenir. Baraj 29. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:56
ABONE OL

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Baraj 29. bölüme Nehir'in kan tahlillerinin temiz çıkması damga vurdu. Nazım Bahar'a bunun hesabını sorar ve Nehir'in masum olduğunu anlar. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır? Baraj son bölümü izleyemeyenler için Baraj 29. son bölüm tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor. Baraj 29. bölüm full izle!

BARAJ 29. BÖLÜM FULL İZLE!

BARAJ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Baraj 29. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Zerrin, Nehir'in kan sonuçlarını Nazım'a getirir ve "Nehir tertemiz. Kanında uyuşturucu yok. İftirayla bir anneyi evladından ayırdınız" der. Bu duyduğuyla şoke olan Nazım, Tarık'ın boğazına yapışıp hesap sorar. Tarık ise "Çok merak ediyorsan karına sor" der.

Baraj 28. bölümde Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur.

Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

TÜLAY ÖLDÜ MÜ?

Nazım'a hesap soran Tülay, Nehir'in evine gidip hakaretler etti. Bahar'ın hamile olduğunu söyleyen Tülay, Mert'in babasının Nazım olduğunu söyler ve Tülay rahatsızlanıp bayılır. Zerrin nabzı durduğunu söyler. Tülay ölecek mi?

2 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı! EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı...

Masumlar Apartmanı 24. bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm izle!

Hekimoğlu 39. son bölüm izle tek parça!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.