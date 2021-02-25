25 Şubat 2021 Perşembe 23:58 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:58

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 85. son bölüme Fikret'in itirafı damga vurdu. Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye söyler. Öte yandan tüm Çukurova dört bir yandan Behice'nin peşine düşer. Behice, kendi sonuna doğru koşar adım yürür. Ümir ise Demir'e gitgide bağlanmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova 85. bölümü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 85. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini; Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, her hafta Perşembe akşamı Atv'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 85.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

BEHİCE'NİN SONU GELİYOR

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!

Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçerler.

FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur!

Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

ÜMİT VE SEVDA KARŞI KARŞIYA!

Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir.

Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!