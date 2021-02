19 Şubat 2021 Cuma 13:26 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 13:26

Mortal Kombat filmi ne zaman çıkacak? sorusu, oyunseverler başta olmak üzere birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. WarnerBros, Mortal Kombat filminin Türkçe altyazılı fragmanını yayınlandı. 2021 yılında yayınlanmak üzere çekilen Mortal Kombat filminin fragmanında unutulmaz karakterlerden; Jax, Sonya, Sub-Zero, Kano, Liu Kang, Kung Lao ve Raiden yer alıyor. İşte filmin yayına gireceği tarih ve ilk fragman.

MORTAL KOMBAT 2021 TÜRKÇE ALT YAZILI FRAGMAN





Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi video oyunu serisinin popüler karakterleri bu yeni film uyarlamasında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

New Line Cinema ile macera dolu bir film geliyor, Mortal Kombat. Satış rekorları kıran video oyunundan esinlenilen Mortal Kombat 11 en başarılı oyunlar arasında olup, tarihe geçmiştir. Ödül almış Avustralyalı reklam filmi yöneten Simon Mcquoid'in ilk uzun metrajli yönetmenlik çıkışı olan filmin yapımı ("The Conjuring" universe filmleri, "Aquaman,"), Todd Garner ("Into the Storm," "Tag"), McQuoid ve Bennett Walsh ("Men in Black: International," "The Amazing Spider-Man 2")'e ait.

MORTAL KOMBAT FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

New Line Cinema bir Atomic Monster/Broken Road Production yapımı "Mortal Kombat" filmini sunar. Filmin dağıtımı dünya çapında Warner Bros. Pictures. tarafından gerçekleşecek. 2021'de sinemalarda yayınlanması beklenen film, pandemi nedeniyle HBO Max'te yayınlanacak.

Mortal Kombat filmi, WanerMedia'nın vizyona girdiği gün HBO Max'te yayınlayacağı filmleri arasında yer alıyor. ABD'de 16 Nisan'da vizyona girecek gün, aynı gün HBO Max'te de ekrana gelecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 9 Nisan 2021.

Daha önce 1995 yılında beyazperdeye uyarlanan Ölümcül Dövüş – Mortal Kombat'ın bu yeni versiyonunun yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajlısına imza atan Simon McQuoid oturuyor. Filmin yapımcıları arasında, son yıllarda hem yapımcı hem de yönetmen olarak gişede başarı yakalayan işlere imza atan James Wan da bulunuyor.

Mortak Kombat'ın oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Mortal Kombat'da para karşılığı dövüşmeye alışkın MMA dövüşçüsü Cole Young, mirasından ve Outworld'ün İmparatoru, Shan Tsung'un en iyi savaşçısıdır. Outworld'de yaşayan buz ustası Sub-Zero'nun onu avlaması için neden gönderdiğinden habersizdir. Ailesinin güvenliğinden endişe duyan, Cole kendisiyle aynı olan ilginç ejderha doğum lekesine sahip Özel Kuvvetler'de Binbaşı Jax'ın yönündeki Sonya'yı aramaya çıkar.

Yakında, kendini Yüce Tanrı ve Dünya Diyarı'nın koruyucusu, doğum lekesini taşıyanlara sığınak veren Lord Raiden tapınağında bulur. Burada tecrübeli dövüşçüler Liu Kang, Kung Lao ve hilekar paralı asker Kano tarafından yetiştirilen Cole, bir yandan da Dünya Diyarı'nın en büyük şampiyonlarının, Dış Dünya'nın en büyük şampiyonlarına karşı, savaşacağı ölümcül dövüşe hazırlanır. Bakalım Cole ruhunun derinliklerinde saklı olan gizemli ve muazzam güçleri çok geç olmadan keşfedip, sadece ailesini değil, tüm evreni Dış Dünya'nın saldırısından kurtarabilecek mi?

MORTAL KOMBAT 2021 FİMLİ OYUNCULARI

Filmin yetenekli oyuncuları şöyle sıralanıyor: Lewis Tan ("Deadpool 2," Netflix's "Wu Assassins") ,Cole Young olarak; Jessica McNamee ("The Meg") ,Sonya Blade olarak; Josh Lawson ("Bombshell") Kano olarak ; Tadanobu Asano ("Midway") Lord Raiden olarak ; Mehcad Brooks ( "Supergirl") Jackson "Jax" Bridges olarak; Ludi Lin ("Aquaman") Liu Kang olarak ; Chin Han ("Skyscraper") Shang Tsung olarak; Joe Taslim ("Star Trek Beyond") Bi-Han olarak and Sub-Zero; Hiroyuki Sanada("Skyscraper") Hanzo Hasashi ve Scorpion olarak. Max Huang, Kung Lao olarak; Sisi Stringer Mileena; Matilda Kimber Emily Young olarak; ve Laura Brent Allison Young olarak.

McQuoid yönettiği filmin senaryosu Greg Russo ve Dave Callaham ("Wonder Woman 1984")'a, hikayesi Oren Uziel ("Mortal Kombat: Rebirth") ve Russo'ya ait. Ed Boon ve John Tobias'ın yarattığı Video oyunundan esinlenilen filmin yönetici yapımcıları Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein ve Larry Kasanoff.