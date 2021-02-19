Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Kardeşlerim Dizisi Nerede Çekiliyor?

19 Şubat 2021 Cuma 16:03 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 16:03

Kardeşlerim dizisi ne zaman? sorusunun cevabı, Atv ekranlarında fragmanın yayınlanmasıyla merak edilmeye başlandı. Anne ve babası ölen 4 kardeşin ortada kalmasını konu alan dizinini başrollerini Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk paylaşıyor. Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği, çekimlerin yapıldığı mekanlar izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kardeşlerim Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte dizinin çekildiği yer ve konusu.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim 20 Şubat Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

Dört kardeşin anne ve babası öldükten sonra hayatla nasıl mücadele ettiğini ve birbirlerine sımsıkı kenetleneceklerini anlatıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve pek çok semtte gerçekleştirilmiştir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Fragmanı yayınlanan Kardeşlerim dizisi, yayınlanan fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyenleri duygusal açıdan etkileyecek olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda hem usta oyuncular hem de genç yetenekler yer alıyor.

Yapımcılığını NG Medya'nın üstleneceğ Kardeşlerim dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturacağı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta yer alıyor.

Masumiyet konusu nedir? Masumiyet dizi oyuncuları ve konusu

Yasak Elma dizisinde ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?