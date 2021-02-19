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  • Son Yaz 8. bölüm izle! Son Yaz 8. bölüm full izle tek parça!
Dizi

Son Yaz 8. bölüm izle! Son Yaz 8. bölüm full izle tek parça!

Son Yaz 8. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Son Yaz 8. Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz 8. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

19 Şubat 2021 Cuma 23:52 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 23:52
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Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 8. bölümü yayınlandı. 19 Şubat 2021 Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Son Yaz 8. bölümde Akgün ise Selim'e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul'a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün'ün bu kararını kabullenemez. Akgün ise İstanbul'a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim'in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir. Son Yaz 8. bölüm full izle tek parça halinde izleyebilirsiniz.

SON YAZ 8. BÖLÜM FULL İZLE

SON YAZ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 8. bölümde; Selim'in tanığının ölümünden kendini sorumlu tutan Canan hala yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştır. Selim Canan'ı teselli etmeye çalışsa da o da bu olaydan kötü etkilenmiştir.

Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır ve Selim'le beraber cenazeye katılmak üzere İstanbul'a giderler. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır.

Cenaze dönüşü Selim hızla köstebeğin peşine düşerken Akgün ise Selim'e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul'a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün'ün bu kararını kabullenmek istemez.

Akgün ise İstanbul'a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim'in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir.

Son Yaz Oyuncuları

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin Başrollerinde; Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu rol alıyor.

Son Yaz her Cuma 20.00'de FOX'ta!

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