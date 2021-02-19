19 Şubat 2021 Cuma 23:57 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 23:57

Seni Çok Bekledim 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in 4. bölümünde Zahide'nin ölümüyle perişan olan Selahattin, acısını dindirmek için bu işin peşini bırakmaz. Bir yandan oğlunu annesinin yokluğunda teselli etmeye çalışırken diğer yandan Erol'un peşine düşer. Selahattin, Erol'dan intikam almak için karşı karşıya geldiklerinde Kadir aralarına girer. Kadi, Erol'un üstüne bıçakla koşan Selahattin'i durdurabilecek mi? Seni Çok Bekledim 4. bölümü Puhutv'den veya Star Tv'den izleyebilirsiniz.

Seni Çok Bekledim dizisinin 4. bölümde Selo ve Erol intikam anı için karşı karşıya geldiklerinde Kadir Selo'yu durdurabilecek mi? Olayların sarpasardığı yeni dizi, Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ve ailelerindeki çıkmazı konu alıyor. Seni Çok Bekledim 4.bölüm izle Puhutv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Star'ın yeni dizisi Seni Çok Bekledim, 4. yeni bölümüyle 19 Şubat Cuma günü ekrana geldi. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıkıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM İZLE STAR TV

Seni Çok Bekledim dizisinin yayınlanan 4. bölümünde Zahide'nin başına gelen trajedi iki aileyi de perişan eder.

Bir yanda Erol'u bu işten kurtarmaya çalışan Cemal ve Mihre, diğer yanda karısının intikamını almak isteyen Selahattin vardır.

Kadir, Erol'un bu ölümle bir ilgisinin olup olmadığını araştırırken Selahattin'in de bu yöndeki şüpheleri giderek artar. Cemal ise oğlunu kurtarmak için elinden geleni yapar.

Ayliz'in Serkan'la yaşadıklarından sonra onu bir an bile yalnız bırakmayan Kadir, Ayliz'i babasını bulma konusunda destekler.

Selahattin'in karısı Zahide'nin Erol'un evini temizlemeye gittiğinde düşüp ölmesi üzerine herkes perişan olur. Erol'un babası konuyu örtbas etmek isterken Selahattin Erol'dan şüphelenip bıçakla üzerine yürür. Tam o sırada araya giren Kadir bıçaklanır.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.