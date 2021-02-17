17 Şubat 2021 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:50

Sadakatsiz 18. bölüm izleyenleriyle buluştu. Heyecanın hız kesmediği dizi Sadakatsiz 18.bölümde; Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Öte yandan Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşır. Annesi Hicran'dan Haluk'un bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gururunu yaşar. Geçen bölümde Haluk Hicran ile tanıştığında şaşırmıştı. Selçuk Haluk'un oğlu mu? İşte Sadakatsiz 18.bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Sadakatsiz 18. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü heyecan verici sahnelerle doluydu. Sadakatsiz 18. bölümde Volkan Asya'ya "Beni affetseydin, öylesine bir ilişki olabilirdi. geçici bir ilişki..." diyor. Asya'nın "Beni mi suçluyorsun gerçekten?" sorusu üzerine Volkan, "Hayır, sadece beni affetseydin nasıl olurdu çok merak ediyorum" diyor. Volkan ve Asya yeniden bir araya gelecek mi? Sadakatsiz 18.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 18.BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

SADAKATSİZ 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

ASYA VE VOLKAN'IN TEHLİKELİ YAKINLAŞMASI

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Volkan, Asya'ya geri dönmek için yalvarıyor! Asya, onu affedecek mi? Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

Sadakatsiz 18. bölümde Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter.

Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan beklenmedik bir gerçek, birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir.

SELÇUK HALUK'UN OĞLU MU?

Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşıyor. Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Asya'nın kalmaya karar vermesi Derin'i çaresizliğe sürükler. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ın rüyadan uyanmasına vesile olur. Derin Ali'nin gidişiyle tüm çabalarının boşa çıktığını görürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!