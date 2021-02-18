18 Şubat 2021 Perşembe 20:57 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:57

Mucize Doktor 50. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, son bölüme Ferman ve Nazlı'nın Ali Vefa için çırpınması damga vurdu. Mucize Doktor 50. bölümde; Ferman, 10 gündür komada olan ve hala uyanmayan Ali Vefa'ya "Adil hoca hakında bilmediğin şeyler var" diyerek onu uyandırmaya çalışır. Ali için ümitler tükenmişken Vuslat'ın hamlesine karşı doktorlar ne tepki verecek? Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 50. son bölüm ful izle FOX Tv!

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 50. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor 50. bölüm izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FUL İZLE

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mucize Doktor 50. bölümde Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar.

Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır.

Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

Öte yandan Nazlı'nın "Ali olmadan ben yaşayamam" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Ali Vefa ölecek mi? Mucize Doktor yeni bölümleriyle her perşembe FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.