21 Şubat 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 11:16

Sen Çal Kapımı 32. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan için artık "kıskançlık sirenleri" çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Dizinin yeni bölümden ilk fragman da izleyici karşısına çıktı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 32. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 32. son bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 32. BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel canlandırıyor. Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





SEN ÇAL KAPIMI 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Deniz'in oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise, Eda'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur.

Serkan için artık "kıskançlık sirenleri" çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır.

Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Serkan, Eda'ya yeniden aşık olacak mı?