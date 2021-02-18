18 Şubat 2021 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:54

Alev Alev 15. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Alev Alev 15. bölümde; Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Öte yandan Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır. Peki Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev son bölümü izlemek isteyenler için Puhu Tv full izleme linki haberimizde yer alıyor. Alev Alev 15. bölüm izle!

Alev Alev 15. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev 15. son bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 15. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 15. bölümüyle 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 15. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder.

Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır.

Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir.

Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Rüya'nın babasının öldüğünü anladığında yaşadığı acı, izleyenleri derinden etkiledi.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçti.

Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluştururlar. Öte yandan Çiçek ve İskender'in, Kenan'ın mezarında olduğu sahnede Çiçek'in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkiledi. Çiçek, İskender'e karşı büyük bir öfke patlaması yaşarken, ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır.

Çelebi'nin belediye başkanlığına aday olacağını ilan edeceği basın açıklaması kendi siyasi kariyeri adına bir fiyaskoya dönüştü. Ömer Korkut Lomiser'in yardımıyla bulduğuı Simge'yi salona getirdi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım Çelebi'ye basın mesuplarının önünde meydan okudular.

Çelebi, Cemre'den başkan adaylığı süresince kendisine destek olmasını istedi. Karşılığında da Cemre'ye anlaşmalı boşanma dilekçesini uzattı.