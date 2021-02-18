18 Şubat 2021 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:10

Sol Yanım 12. bölümüyle izleyicisine veda etti. Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi, 12. bölümüyle final yaptı. Sol Yanım final bölümünde herkesin hayatında köklü değişimler yaşanır. Asena yalanlarının bedelini öderken, Serra ise mutluluğa bir adım daha atmıştır. Sol Yanım dizisinin yayınlanan son bölümünü aşağıda yer alan Puhu Tv ve Star Tv linkleri üzerinden izleyebilirsiniz. Star Tv Sol Yanım 12. bölüm tek parça izleme linki ve final bölümünde yaşanan gelişmeler.

SOL YANIM 12. BÖLÜM İZLE (TEK PARÇA STAR TV)

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

SOL YANIM 12. BÖLÜM PUHU TV

Selim ve Serra'nın ilişkisi gittikçe ciddiye biner ve beraber yeni bir sayfa açarlar. Burak ve Biricik ise sürpriz bir biçimde yakınlaşır. Kaza konusunda şüpheleri artan Burak, kendisine kaza yaptıran ismin peşine düşer ve Selim'i de sorguya çeker.

İhsan, oynadığı oyunların ardından Asena'ya tüm kapıları kapatır. Bunun üzerine Asena daha da hırslanarak Nilgün'e gider. İhsan'la evliliklerinin son bulmasının sebebinin Nilgün olduğunu düşünen Asena, Nilgün'e suçlamalarda bulunur.

İhsan ve Nilgün arasındaki aşk yeniden alev alır ve ikili aradıkları huzuru birbirinde bulur. Her şey yoluna girmişken, Erkan'ın dönüşü olayların akışını değiştirir. Onur, bir kızı olduğunu öğrenince Nil ile mutlu evlilikleri büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer aldı.

SOL YANIM NEDEN FİNAL YAPTI?

Cuma akşamları yayınlanan yeni dizi Seni Çok Bekledim'e yer açmak isteyen Star Tv, Akrep'i perşembeye, Sol Yanım'ı da çarşamba gününe almıştı. Bu değişiklik sonrası dizinin izlenme oranları kötü etkilendi.

BKM'nin Star Tv için çektiği Sol Yanım dizisi ekranlara veda ediyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri beklenenden kötü geliyordu. Cuma akşamları Seni Çok Bekledim'e yer açmak isterken Akrep'i perşembe ve Sol Yanım'ı da çarşamba günlerine alan kanal, tarihi bir hata da yapmış oldu.

Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu.

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