17 Şubat 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Dün akşam en çok ne izlendi?

18 Şubat 2021 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:33

17 Şubat 2021 reyting sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Çarşamba reytinglerinde; Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT1'de Benim Adım Melek, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Sol Yanım, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Sadakatsiz dizisi kıyasıya yarıştı. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba Reyting sonuçları.

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Çarşamba akşamı ekranlarda; Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Sol Yanım final bölümü, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Sadakatsiz ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

17 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 HAVA DURUMU ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 HAVA DURUMU ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV