17 Şubat 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:48

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 46. bölümüyle Çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu. Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlatan dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 46. bölümde; Göktuğ ve Targun Nikola'nın yardımıyla obayı basarak Bala Hatun, Dündar bey ve hanımını kaçırır. Targun, Bala Hatun'u öldürerek Osman'dan intikam almak istemektedir. Osman Bey, ailesini kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman 46. bölüm full izle tek parça!

Kuruluş Osman 46. son bölümde Osman Gazi'nin çocuklarının annesi olacak Malhun Hatun bu bölümde diziye dahil oldu. Osman Bey, "Türk'ün ve İslam'ın yeni harcını, erenlerin nefesiyle karacağız" sözüyle devletin kuruluşunda din alimlerinin de desteğini ifade etti. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 46. bölüm full tek parça izleme sayfası. Diziyi yayın saatinde canlı izlemek için buraya tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 46. bölümünde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy diziye dahil oldu. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman 46. son bölümde yaşananlar.

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 46. bölmde Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır.

Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak?

Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamı Atv ekranlarında saat 20.00'da önceki bölümün özeti ile başlıyor.