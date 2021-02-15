15 Şubat 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:49

Maraşlı 6. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizi Maraşlı, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Maraşlı 6. bölüme Mahur'un kaçırılması damga vurdu. Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmemesi için Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Maraşlı 6. bölümü full izlemek isteyenler için Maraşlı 6. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar... CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi. Maraşlı, artık doğru yolda olduğundan emindir. "Sırlar kayıt altına alındığında birer silaha dönüşür" sözleri ile çözmek istediği gizemin perdesini araladığına inanmaktadır. Mahur'un Maraşlı'ya "Bir şey yapmana gerek yok, yanımda ol yeter" sözü ise dizinin son bölümüne damga vurdu. Maraşlı 6. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 6. bölüm full izle!

MARAŞLI 6. BÖLÜM FULL İZLE

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor.

MARAŞLI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı 6. bölümde Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?

Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz.

Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir.

Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?