16 Şubat 2021 Salı 20:48 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 20:48

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) 182. bölümüyle izleyenlere gergin ve heyecanlı dakikalar yaşattı. EDHO son bölümde Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli, her şeyi bırakıp eşiyle gitmek ister. Öte yandan Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğeni Alparslan'ı vurdurur. Başının arkasından vurulan Alparslan ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 182. son bölüm izle!

Atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 182. bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Heyecanın dorukta olduğu EDHO son bölüme Ebru'nun hain olduğunu öğrenen Hızır'ın intikamı damga vurdu. Alparslan'ın ölüp ölmediği ise merak konusu oldu. EDHO 182. bölümü izlemek için aşağıdaki Atv linke tıklamanız yeterli. CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

EDHO son bölümde Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da öldür.

İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölümde Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine savaş açan şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

Fuat'ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenini vurur. Alparslan ölecek mi?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir.

Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.