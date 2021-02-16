15 Şubat 2021 reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

16 Şubat 2021 Salı 09:24 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 09:24

Pazartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 15 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazartesi akşamı ekranlarda; Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Fenerbahçe Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 HAVA DURUMU ATV

5 BARAJ FOX

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 FENERBAHCE-MEDIPOL BASAKSEHIR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 HAVA DURUMU ATV

7 BARAJ FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 21.bölüm izle!

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