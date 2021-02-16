16 Şubat 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 20:50

Hekimoğlu 37. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Kanal D'nin her Salı akşamı yayınlanan dizisi Hekimoğlu son bölümde Mahir'in uğraşları sonucu Ateş sonunda mahkemeye çıkar. Ancak mahkemenin yapıldığı sırada önemli bir durum yaşanır. Bir hasta için acil bir telefon gelir. O anda salondan çıkan Ateş için bir tercih söz konusu olur. Mahkemeye çıkan Ateş, ceza alacak mı? Hekimoğlu 37. son bölüm full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 37. bölüm izle tek parça! İşte son bölümde yaşananlar...

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HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Komiser Mahir'in bir süredir Hekimoğlu'nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinmiştir. Mahkeme tarihi gelip çatmıştır ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu'nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

Bir yandan Hekimoğlu'nun ekibi de hastanede bir itfaiyeciyi tedavi etmeye çalışmaktadır. Genç itfaiyeci, büyük bir yangının orta yerinde donarcasına üşümeye başlamıştır. Hekimoğlu'nun yokluğunda, bu sıra dışı vakaya sıra dışı bir çözüm getiren kişi Zeynep olacaktır. Zeynep'in önerdiği çözüm, itfaiyeciyi kurtarmaya yetecek mi?

Mahir'in uğraşları sonucu Ateş sonunda mahkemeye çıkar. Ancak mahkemenin yapıldığı sırada önemli bir durum yaşanır. Bir hasta için karar verilmesi gerekmektedir. O anda salondan çıkmaya çalışan Ateş için bir tercih söz konusu olur. Mahir Hekimoğlu'na karşı yumuşayacak mı? Ateş ceza alacak mı?

Mahkemede şaşırtan bir gelişme yaşanıyor....

Hekimoğlu'nun, mahkeme günü gelir. Hakim karşısında etkili bir konuşma yapan Hekimoğlu, İpek'in de kalbine hitap eder. İpek, mahkemede söz sırası kendisine geldiğinde herkesi şaşırtan bir açıklama yapar.

Mahkeme nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu hapse girmekten kurtulabilecek mi?

Hekimoğlu yaşadığı kötü durumların etkisinden çıkmaya çalışırken hastaneye gelen bir hasta pek çok şeyi sorgulamasına neden olur. İpek ise Hekimoğlu'nun yanındadır. Hekimoğlu kendini toparlayacak mı?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!