17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36

16 Şubat 2021 reyting sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Salı reytinglerinde; TRT1'de Masumlar Apartmanı, FOX Tv'de Baraj, Atv'de Fenerbahçe Başakşehir maçı, Kanal D'de Hekimoğlu dizisi kıyasıya yarıştı. Peki Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 16 Şubat 2021 Salı Reyting sonuçlarında Total ve AB ilk 10 program.

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı akşamı ekranlarda; Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 BARAJ FOX

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