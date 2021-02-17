17 Şubat 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:24

Baraj 27. bölümüyle ekranlara geldi. Baraj 27. bölümde; Bahar'ın Nehir'in çocuğunu almak için Nehir'e uyuşturucu verdirip tahlil yapması sonucu çocuğun velayetini almaya çalışması Nehir'i çileden çıkarır. Nehir kurulan kumpası hatırlamadığı için çocuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalır. Baraj 27. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj 27. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BARAJ 27. BÖLÜM FULL İZLE!

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 27. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Baraj 27. bölümde Bahar ve Tarık'ın iş birliği, Nehir'in sadece Nazım'ı değil Mert'i de kaybetmesine sebep olmak üzeredir.

Tarık, Nehir'e bu kadar büyük bir kötülük yapmak istemese de Bahar'ın elinde Meryem sayesinde Tarık'a karşı büyük bir kozu olur.

Bahar'ın Nehir'in çocuğunu almak için Nehir'e uyuşturucu verdirip tahlil yapması sonucu çocuğun velayetini almaya çalışması Nehir'i çileden çıkarır. Nehir kurulan kumpası hatırlamadığı için çocuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalır.

Nehir, Bahar'ın evine gelerek ona saldırır. Nazım ise Nehir'i suçlamaktadır.

Zahra ise Meryem'in abisinin ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır... Meryem merdiven trabzanından düşerek ölür. Zahra'nın yoluna çıkan herkesin sonu ölüm mü olacak?

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