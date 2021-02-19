19 Şubat 2021 Cuma 20:54 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 20:54

Arka Sokaklar 578. bölümü ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Ekip, bir kumar şebekesini çökertmeye çalışırken içeriye giren Muzaffer herkese sürpriz olur. Ekip o an için baskından vazgeçip Muzaffer'i bitirmenin peşine düşer. Öte yandan Rıza baba, Ali ve Pınar Servet'in kurduğu tuzağın pençesinden kurtulmanın yollarını arar. İşte, Arka Sokaklar 578. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler. Diziyi Kanal D'den CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

Arka Sokaklar 578. bölümde Rıza Baba ve ailesine tuzak kuruluyor! Ali'nin başı fena halde derde giriyor... İşte Arka Sokaklar 578. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu'nun rol aldığı Arka Sokaklar 578. bölümde Pınar ve Ali bankadan gelen uygun araç kredisi fırsatını değerlendirip eski arabalarını satıp üzerine bir miktar kredi çekerek sıfır araba almaya karar verirler. Pınar inanılmaz mutludur. Bankaya gidip müşteri temsilcisi Pelin ile görüşüp gerekli belgeleri imzalar. Akabinde yeni arabalarını seçip almaya karar verirler. Çoluk çocuk herkes çok mutlu olur. Arabanın kaskosu da Rıza'nın hediyesidir.

ALİ'NİN BAŞI DERTTE!

Amca lakaplı Servet bu sırada boş durmaz. Rıza Baba ve ailesine çok pis bir tuzak kurar. Ekip Gazi'nin yerinde bir arada toplanıp keyifli zaman geçirirken, savcı Fahri ve Maliye Bakanlığı Müfettişi Kemal üstat mekana gelir. Servet Karaca'nın mekanın da bulunan belgelerin içerisinde Ali, Pınar Akdoğan ortak hesabına Servet Karaca'ya bağlı hesaplardan 250.000 Euro tutarında para aktarıldığı tespit edilmiştir. Rıza, Ali ve Pınar gözaltına alınır.

Ekip bu kez kumar şebekesini çökertmenin peşindedir. Cemal ve Ezgi Seçkin'i takiptedir. Hakan ve Arda eş zamanlı olarak Seçkin'in adamı Edip'i paketler.

Edip'in iş birliğiyle Cemal Erdem'in villasındaki kumar partisine sızar. Kumar şebekesini çökertmeye çalışırken içeriye giren Muzaffer herkese sürpriz olur. Ekip o an için baskından vazgeçip Muzaffer'i bitirmenin peşine düşer.