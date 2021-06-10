Kuruluş Osman'da izleyiciyi üzen ayrılık

10 Haziran 2021 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:13

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

BAMSI'NIN İNTİKAMINI ALDI

Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Moğol Komutanı Kara Şaman Togay'ı canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı da son bölümde birlikte diziye veda etti.