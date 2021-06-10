10 Haziran 2021 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 21:00

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 9.bölümde Sedat ve Nalan'ın düğününde yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Sezon finaliyle ekrana gelen Camdaki Kız'ın yayınlanan son bölümünde Nalan ve Sedat sonunda evleniyor! Sedat, düğün gününde Cana'ya yeniden dönüyor. Düğün gecesi gözyaşları içerisinde annesinin kapısında ağlayan Nalan'a ise bir el uzanıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D ve Youtube Camdaki Kızı dizi 9 bölüm full izleme linki (sezon finali) haberimizde yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ'I DİZİ 9. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Camdaki Kız dizisi 9. bölümde sezon finaliyle 10 Haziran 2021 perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Sezon finalinde çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün sona ermesi izleyenleri üzdü.

CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar olmaya başlıyor. Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

FERİDE HANIM, MUZAFFER İLE GÖRÜŞÜYOR

Nalan ve Sedat'ın düğün hazırlıkları sürerken Feride hanım, Cana'dan duyduklarından sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar veriyor. Düğünün olup olmayacağı konusunda endişeleri olan Feride Hanım, Muzo'yu arayıp onunla bu konu hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

Feride hanım Muzo'ya sürpriz bir telefon ediyor. Telefonda "Bu düğünün olup olmayacağı hakkında konuşmak istiyorum" diyen Feride Hanım, Muzaffer'e ne soracak?

FERİDE'NİN FİKRİNİ KİM DEĞİŞTİRECEK?

Cana'dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecektir?

MUZO, SEDAT'I UYARIYOR!

Muzo geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Acaba bu büyük sır nedir?

NALAN VE SADET EVLENİYOR!

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir. Babası Nalan'a ne söyleyecek?

Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.

SEDAT, CANA'YA GERİ DÖNÜYOR!

Feride hanmın tehditlerine rağmen gözü korkmayan Cana, sonunda istediğini elde ediyor.

Düğünde bile Sedat'ın peşini bırakmayan Cana, amacına ulaşıyor. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

HAYRİ, NALAN'IN HAYATINA GİRİYOR!

Geçen hafta Cana'nın Feride'ye gerçekleri açıkladığı an ile son bulan dizide büyük düğün sonrası Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanında yer alan ana karakter Hayri Nalan'ın hayatına resmen giriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncularıyla da göz dolduruyor.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümden bu yana izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yeni bölümleriyle yeni sezonda Kanal D'de!