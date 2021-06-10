10 Haziran 2021 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 23:41

Akrep 25. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Star Tv'de ekrana gelen Akrep 25. son bölümde Perihan'ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda'nın geçeceğini açıklar. Perihan'ın bu son isteğine Duru ve Şahin ne tepki verecek? Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı Akrep 25. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için Akrep 25. son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

AKREP 25. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

AKREP 25. BÖLÜM ÖZETİ

Akrep, yeni bölümüyle 10 Haziran 2021 Perşembe akşamı Star'da ekrana geldi.

Star Tv ekranlarında Perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam eden dizi Akrep son bölümde Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan'ı ve Ferda'yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar.

Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan'ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan'ı kurtarmaya gider. Ahmet'in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.

Ferda, Efe ve Merve'nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır.

Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda'nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve'yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.

Perihan'ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda'nın geçeceğini açıklar.

Perihan'ın bu son isteği, Duru ve Şahin'i şoke eder.