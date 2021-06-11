10 Haziran 2021 Perşembe reyting sonuçları: Akrep, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız reyting sıralaması

11 Haziran 2021 Cuma 09:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 09:33

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Dün akşam Tv8'de Survivor, Star Tv'de Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve Kanal D'de Camdaki Kız dizisi sezon finaliyle izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 10 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki reyting sıralamasına göre yayınlanan dizi ve programlar arasında ilk sırayı kim aldı? İşte 10 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

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