09 Haziran 2021 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:41

Sen Çal Kapımı 40. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, kısa bir aradan sonra televizyona geri döndü. Sen Çal Kapımı yeni sezonda yepyeni bölümleriyle maceralara devam edecek. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı 40. bölümde Serkan, yıllar sonra Eda'yı karşısında bulur. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır. İşte Sen Çal Kapımı 40. bölüm full izleme sayfası ve yeni sezon ilk bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin yeni sezonu izleyiciyle buluştu.

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 40. bölümüyle yeni sezonda ekran macerasına devam ediyor.

Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir.

Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır...

Sen Çal Kapımı yeni sezon 40. bölümde Eda'nın İtalya'da olduğunu bilen Serkan, yıllar sonra Eda'yı karşısında bulur. Her ikisi de birbirlerine karşı boş değildir.

Yılın iş insanı ödül töreninde yan yana gelen Eda ve Serkan'ın arkalarından bir ses gelir "Anne! babam bu adam mı?" Serkan'ın bir kızı vardır. Eda ve Serkan yeniden bir araya gelecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI KADROSUNA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı ve 9 Haziran 2021 Çarşamba itibarıyla 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan "Sen Çal Kapımı" dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol da katıldı.

Özer dizide Eda'nın (Hande Erçel) asistanı Kerem'i, Doğa Özüm Serkan'ın (Kerem Bürsin) kuzenini, Ayşe Akın otel sahibi Deniz'i, Sinan Helvacı Eda'nın yakın arkadaşı Burak'ı canlandırırken, çocuk oyuncu Maya Başol Eda ile Serkan'ın 5 yaşındaki kızı, Ahmet Efe Metekoğlu ise Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) ve Engin'in (Anıl İlter) oğlu rolüne hayat verecek.