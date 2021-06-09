Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 41. Bölümde neler olacak?

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:36

Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, Cuma akşamları Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanında vefat eden Vahit beyin vasiyeti açıklanıyor. Vahit beyin oteli Mitra'ya bıraktığı gerçeğinin ortaya çıkması Oğlu Zafer ve karısı Nurcihan'ı hüsrana uğratıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kırmızı Oda 41. Bölümden ilk Fragman.

KIRMIZI ODA 41. BÖLÜM FRAGMANI





Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanında Nurcihan hanımi Mitra ile karşılaşıyor. Vahit beyin oteli Mitra'ya bırakması, ailesini şaşırtırken Zafer ile Nihal'in ilişkisi yeni bir boyut kazanıyor.

Diğer yandan Miço'nun yeniden hayatına dahil olmasıyla Sadi, yeniden mutlu oluyor. Manolya hanıma dostluğunun kendisine kattığı değerleri anlatan Sadi, gözyaşlarına engel olamıyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde Mitra bu kez de Vahit Karahanoğlu'nun Zafer'in babası olduğunu öğrenir. Gözlerine inanamayan Mitra, hayatının en büyük şoklarından birini yaşar.

Zafer ise Manolya Hanım'a darmadağın olduğunu söyleyerek Vahit Bey'in veda mektubunu verir. Manolya hanım, mektubu okuyup ağlar.

Vahit, oğlu Zafer'den de helallik istedikten sonra elini göğsüne koyar ve yere yığılır. Vahit'in ölümü herkesi yıkar.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın bir psikiyatristi canlandırdığı dizide kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılıyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulmaya devam ediyor.

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