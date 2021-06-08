Kuruluş Osman 62. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Osman, Bamsı Bey'in intikamını alıyor...

08 Haziran 2021 Salı 13:36 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:36

Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 62. bölüm 2. fragmanında yakalanan Kara Şaman Togay, Osman bey tarafından cezalandırılıyor. Bamsı Bey'i öldürmenin bedelini canıyla ödeyen Togay'ın ölümünden sonra Nikolas ne yapacak? İşte Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanda Osman bey Togay'ın kellesini alıyor...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM İLK FRAGMAN

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 62. yeni bölümünde Osman Bey, bir çocuğu olacağını öğreniyor.

Malhun Hatun'un hamile olduğunu öğrenen Bala hatun ne yapacak?

Diğer yandan İlhanlı devletinin valisi Yargıcu'nun emriyle gelen elçi, Kayı obasına gelerek "3 yıllık verginizi, 3 gün içinde ödeyeceksiniz" diyerek tehditler savurur.

Osman Bey'in "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" sözü, izleyenleri meraklandırdı. Osman Bey nasıl bir yol izleyecek?

Vergilerin ödenmediği halde kelle almaya geleceklerini söyleyen İlhanlı Devleti elçisi, Nikola ile birlik içindedir. Osman Bey, vergi ödeyecek mi?

Togay ise yakalanıp Osman bey tarafından kılıçtan geçiriliyor.

Bamsı amcasının intikamını alan Osman, Togay'ı haklayarak daha da güçleniyor.

Kuruluş Osman, 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı Atv'de.

Çukur 131. bölüm izle tek parça (Çukur final izle)

Maraşlı 21. bölüm izle tek parça!

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayında! İnci ölecek mi?

Teşkilat 14. bölüm izle tek parça (sezon finali)