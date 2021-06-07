07 Haziran 2021 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:21

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1'de Salı akşamları yayınlanan dizinin, yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanında İnci, hamile olduğunu öğreniyor. Han'ı iyileştiremeyeceğini anlayan İnci, arabasıyla çıktığı yolda kaza yapıyor. Peki İnci ölecek mi? İşte yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan Masumlar Apartmanı 37. Bölüm Fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM FRAGMANI (SEZON FİNALİ)

Naci, tedavi olmaya gidiyor. Gülben iç dünyasını Esat'a açıyor. İnci ise Han'ı terkediyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın sezon finali bölümünden ilk fragman..





TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finali yapacak olmasıyla birlikte heyecan arttı. Masumlar Apartmanı 37. Bölüm Fragmanında önemli sahnelerden görüntüler yayınlandı.

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi ekranlara gelecek olan yeni bölümde ekranlara kısa bir süre veda edecek!

Salı günleri ekranlara gelerek Eylül ayına kadar yayın akışında bulunmayacak dizinin yeni sezonuna dair ilk detay açıklandı.

Bir kaza ile yolları buluşan Han ve İnci'yi yine bir kaza mı ayıracak? Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle 8 Haziran Salı akşamı TRT1'de.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH (İNCİ) DİZİDEN AYRILACAK MI?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinden, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise iddialara göre setin çok yoğun geçmesinden dolayı sağlığını etkilediğini dile getirmiş ve yapımcıdan izin alarak yeni sezonda olmayacağını aktarmıştı.

Dizide Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan'ın geri döneceği açıklandı.

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