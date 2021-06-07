07 Haziran 2021 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:12

Teşkilat 14. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finali yaparak ekranlara ara verecek. Teşkilat 14. bölüme ekip Fadi ile çatışmaya giriyor. Pınar ve Hakkı dayı ise patlamak üzere olan arabada zamanla yarışıyor. Peki Teşkilat dizisinin sezon finalinde neler olacak? Hakkı Dayı ve Pınar Kurtulacak mı? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 14. bölüm full izle tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Teşkilat sezon finali izle!

Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisi, sezon finali yaparak çekimlerine ara verdi. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat 14. bölümüne Fadi'nin kaçması sırasında yaşanan çatışma sahneleri geceye damga vurdu. Teşkilat 14. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklamanız yeterli.

TEŞKİLAT 14. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 14. bölüöüyle sezon finali yaptı.

TEŞKİLAT 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat, sezon finaliyle 6 Haziran 2021 Pazar günü TRT1'de ekrana geldi.

Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarılır. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıklar.

O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürür. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yapar. Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.

Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

KAÇIRILAN UÇAKTA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer.

Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır.

Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

HAKKI DAYI VE PINAR'A NE OLACAK?

Teşkilat'ın son bölümünde araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. Zehra dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak Zehra ile Fadi'nin adamları arasında çatışma çıkıyor. Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kalıyor.

Minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Araçta bulunan Hakkı Dayı ile Pınar'a ne oldu?

Türk istihbaratına dair yaşanan kritik operasyonları konu alan Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer alıyor.