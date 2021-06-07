07 Haziran 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:25

Camdaki Kız dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cana'nın Feride hanıma her şeyi açıklamasıyla sona eren bölümden sonra yeni bölümden ilk görüntüler ekrana geldi. Camdaki Kız 9. bölüm fragmanında Nalan ve Sedat'ın düğün hazırlıkları her şeye rağmen devam ediyor. Feride hanım, Cana'dan duyduklarından sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Feride'nin Cana konusundaki planı ne? İşte Camdaki Kız 9. bölümden fragmanı...

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız, 9. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde çarpıcı gelişmelerin yaşanacağına dair yayınlanan fragmandan ilk sahneler izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı...

CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan ve gerçek hikayenin anlatıldığı Camdaki Kız dizisinin 9. yeni bölümünde çok önemli gelişmeler yaşanacak. Peki Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan ve Sedat'ın düğün zamanı yaklaşırken köşkte ilginç olaylar yaşanmaya başlıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 9. bölüm fragmanında Feride hanımın Cana'nın söylediklerini umursamayıp normal davranması Cana'nın onu kışkırtmasına neden oluyor.

Feride'nin yüzüne karşı 3 maymunu oynadığını söyleyen Cana, bu düğünün olmaması için fesat çıkarmaya devam ediyor.



Muzo, Nalan'ın içindeki iyi niyeti görüp ona destek olmaya devam ederken Nalan'ın annesi, kızının mutlu olamayacağını düşünerek düğün ile ilgili Muzo'ya şoke eden bir düşüncesinden bahsediyor.

Feride hanım Muzo'yu arayıp onunla önemli bir konu hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Feride Hanım, Muzo'yu arayarak düğünün yapılıp, yapılamayacağı hakkında konuşmak istediğini söylüyor.

Cana konusunu Muzaffer ile konuşmak isteyen Feride, son tahlilde ne karar verecek? Koroğlu ailesi Cana'nın bu yaptığını öğrenecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan dans provası yaparken Cana, Feride Hanıma Sedat ile 7 yıldır devam eden bir ilişkisi olduğunu, Koroğlu ailesinin onlara yalan söylediğini açıklamıştı.

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü Haziran ayının 10'unda Perşembe akşamı sezon finaliyle Kanal D'de izleyenleriyle buluşacak.