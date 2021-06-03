03 Haziran 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 23:49

Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 8. son bölümde Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Feride'ye çok önemli bir şey anlatmak istediğini söyleyen Cana, bu hamlesiyle düğünün iptal olmasına neden olacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 8. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle...

CAMDAKİ KIZ 8. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 8. bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 8. bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi Nalan'ın evde olduğunu ve kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?

Camaki Kız'ın 8. bölümünde Feride'nin Nalan'ın zehirlenmesine sebep olması Koroğlu ailesini şüphelendirir. Nalan'ın ne yaşadığını tahmin eden Muzo, babasına Nalan'ın iyiliği için bu düğünün erkene çekilmesi gerektiğini söyler.

NALAN, ANNESİNE SEDAT'A AŞIK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Feride'ye Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.

Diğer yandan Muzo, Nalan'ı arayarak onunla her şeyi paylaşabileceğini söyler. Muzo ile Nalan'ın dostluğu başlar.

Sedat, Cana'ya Nalan'ı sevdiğini ve onunla mutlu olduğunu söyler. Bunu kabullenemeyen Cana, Nalan ve Sedat'ın arasını açmaya çalışır. Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışır. Ancak Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'nın karşısına geçer.

"NALAN BENİM KIRMIZI ÇİZGİM"

Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana'nın pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana'nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu'nu çıldırtır. "Nalan benim kırmızı çizgim" diyen Rafet Koroğlu, Cana'yı sert bir dille uyarır.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?

CANA, FERİDE'YE NE SÖYLEYECEK?

Cana, Feride'ye önemli bir şey söyleyeceğini ifade eder. Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Sedat ve Nalan evlenecekleri için mutlu olurken onları kötü bir sürpriz bekler. Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından sevilerek takip edilen dizilerin başında yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oluyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!