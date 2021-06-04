04 Haziran 2021 Cuma 20:45 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 20:45

Son Yaz dizisinin 21. bölümü FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Son Yaz 21. bölümde Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Gökhan, Seçuk'u bulur. Akgün ise gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulur. Gökhan ölecek mi? Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz 21. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

SON YAZ 21. BÖLÜM FULL İZLE (sezon finali)

Burak Arlıel'in yönetmenliğini üstlendiği, Saner Ayar'ın yapımcılığında bulunduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un senaristliğinde yer aldığı O3 Medya imzasıyla yayına giren Son Yaz'ın sezon finali izleyenleri ekran başına kilitledi.

SON YAZ 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son Yaz, 21. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara bir süreliğine ara verdi.

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 21. bölümde Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır.

Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Selim, Canan için sürpriz bir düğün organize eder. Birbirini çok seven ve ayrı yapamayan çift, nikah tazeleyerek mutluluklarını dostlarıyla paylaşır.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır.

Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur.

Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SEZON FİNALİ YAPTI!

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu ve başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı sevilen dizi Son Yaz'ın İzmir'deki çekimleri tamamlandı.

Oyuncu kadrosunu; Funda Eryiğit, Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Sinan Tuzcu, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Sezer Koç, Arif Pişkin, Ata Nedim Arman, Yasemin Yazıcı, Cengiz Okuyucu, Halil Babür, Sarp İkiler, Erdem Şanlı ve Yunus Narin'in oluşturduğu Son Yaz sezon finaliyle 4 Haziran 2021 Cuma akşamı yayınlanan gelen Son Yaz, kısa bir süreliğine ekranlara ara verecek.

Fox TV'de her Cuma akşamı birbirinden ilginç olaylarıyla destekçilerini ekran başına kilitleyen Son Yaz dizisinde önemli karakterler veda edecek. Akgün'ün ağabeyi Gökhan karakteri ile Son Yaz dizisine dahil olan Olgun Toker'in hikayesi son bulacak.