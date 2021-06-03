Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 99. son bölüm full izle!

03 Haziran 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 23:45

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümüyde izleyenleri yine ekran başına kilitleyen olaylar yaşandı. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde; Betül, yıllar önce ayrıldığı Çukurova'ya gelir gelmez Ümit ile tanışır. Şermin, kızı Betül'ün savaşına dahil olarak Demir'in tarafından ayrılmak üzeredir. Betül'ün Yamanlar'a yaşatmak istediği intikam planı ne? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle atv linki haberimizde. Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, 3 Haziran 2021 Perşembe akşamı ekrana geldi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova 99. son bölümde Züleyha, "O Ümit'in yuvamı bozmasına asla izin vermeyeceğim!" diyerek ailesine sahip çıkmaya karar verir. Züleyha, kendini garantiye almak için nasıl bir hamle yapacak?

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir.

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir!

Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez!

Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir. Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir.

Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder.

Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz!

Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!

İLAYDA ÇEVİK, BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KADROSUNA DAHİL OLDU

İlayda Çevik, üç sezondur devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisine Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dahil oldu.