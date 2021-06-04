04 Haziran 2021 Cuma 20:30 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 20:30

Kırmızı Oda 40. Bölüm Tv8'de izleyenleriyle buluştu. Cuma akşamı Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda 40. bölümde Miço'nun Sadi'ye leblebi vermesi izleyenleri duygulandırdı. Mitra, Vahit Karahanoğlu'nun Zafer'in babası olduğunu öğrenir. Bunu gözyaşları içinde doktor hanıma anlatan Mitra öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Vahit bey ile Mitra'nın bağı, Zafer ile olan ilişkisini nasıl etkileyecek? İşte Kırmızı Oda 40. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM İZLE FULL TEK PARÇA!

Kırmızı Oda'da usta oyuncu Uğur Yücel'in canlandırdığı Vahit ve oğlu Zafer'in hayat hikayeleri seyirciye aktarılmaya devam ediliyor.

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), Paris'te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Kırmızı Oda 40. bölümde Mitra bu kez de Vahit Karahanoğlu'nun Zafer'in babası olduğunu öğrenir. Gözlerine inanamayan Mitra, hayatının en büyük şoklarından birini yaşar.

Zafer ise Manolya Hanım'a darmadağın olduğunu söyleyerek Vahit Bey'in veda mektubunu verir. Manolya hanım, mektubu okuyup ağlar.

Vahit, oğlu Zafer'den de helallik istedikten sonra elini göğsüne koyar ve yere yığılır. Vahit intihar mı etti?

KIRMIZI ODA, ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nurcihan (Itır Esen), Doktor Hanım'ı ziyaretinde Vahit (Uğur Yücel) ve Zafer'deki (Yiğit Özşener) olumlu değişimlerden hayretle söz ederken, kendi yüklerinden kurtulma istediği, Nurcihan'ı çocukluk yıllarına götürür. Vahit ise Nurcihan'la evliliğinin ilk zamanlarında yaptığı bir hatayı üzülerek dile getirir.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk), Paris'te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile yeniden karşılaşmalarından sonra beraber eski mutlu günlerinde dönmek için gösterdiği çabayı Doktor Hanım'la paylaşır. Miço ile yüzleşmesini açıkladığında ise Doktor Hanım oldukça şaşırır.