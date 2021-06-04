04 Haziran 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:07

Bozkır Arslanı Celaleddin, 3. bölümüyle cuma akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını konu alan dizinin yeni bölümde Celaleddin'in 'Allah'a yemin olsun ki ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim!' sözü Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüme damga vurdu. Cengiz Han'ın ordularını mağlup eden Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümü izlemek isteyenler için Atv Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM FULL İZLE!

Celaleddin Harzemşah, Sultan Aleaddin'in durumunun kötüleşmesiyle birlikte devlete sadık asker arayışına girer.diyen Celaleddin'in planı ne?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Atv ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından yapılıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümünde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur.

Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır.

Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

Bozkır Arslanı Claleddin, yeni bölümleriyle Cuma akşamı Atv'de.