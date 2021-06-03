03 Haziran 2021 Perşembe 10:22 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:22

Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 62. bölüm fragmanında İlhanlı devleti, Bizansla anlaşmalı olarak Osman Bey'den yüklü miktarda vergi ister. 3 yıllık vergiyi 3 gün içinde ödemelerini isteyen Yargucu, büyük bir savaşın çıkmasına zemin mi hazırlıyor? Kuruluş Osman 60. yeni bölümde ne olacak? İşte Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 62. yeni bölümünde İlhanlı devletinin valisi Yargıcu'nun emriyle gelen elçi, Kayı obasına gelerekdiyerek tehditler savurur.

Vergilerin ödenmediği halde kelle almaya geleceklerini söyleyen İlhanlı Devleti elçisi, Nikola ile birlik içindedir. Osman Bey, vergi ödeyecek mi?

Osman Bey'in ise "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" sözü ile vergi vermeyeceği anlaşıldı. Osman Bey nasıl bir yol izleyecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusu ile karşı karşıya geliyor. Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için seferber oluyor.

Kuruluş Osman 61.bölüm izle full hd tek parça son bölüm!