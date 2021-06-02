02 Haziran 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 23:44

Kuruluş Osman 61. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Togay'ın anlaşmayı bozmasının ardından Osman beyin söylediği "Benim Bamsı Bey'imi, Alplarımı katlettiler! Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok! Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!" sözleri son bölüme damga vurdu. Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? İşte Kuruluş Osman 61. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 61.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 61. bölümde Osman Bey, obasının ve amcası sayılan Bamsı Bey'in intikamını almak için yola düşüyor. Kuruluş Osman 61. yeni bölümde Togay ve Nikola'yı nasıl bir son bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı obasını Domaniç'e taşırken oba halkına saldıran Togay, anlaşmayı bozarak kan dökmüştü. Kurdukları tuzakla Osman Bey ve Alplerinin de karşısına çıkan Togay, Bamsı Bey'i şehit etmişti.

Kuruluş Osman dizisinin 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ekrana gelen 61. bölümünde Osman Bey, Bamsı amcasının ölümünden sonra intikam almak için kolları sıvar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Kuruluş Osman 61. bölümde Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder.

"Benim Bamsı Bey'imi, Alplarımı katlettiler! Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok!" diyen Osman Bey, Moğolların kampını basarak nökerleri öldürür. Bunun üzerine Togay, Osman'ın ne kadar öfkeli olduğunu anlar ve Bizans'tan asker ister.

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Togay'dan intikam almak için and içen Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir. Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi?

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak?

Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları atv ekranlarında yayınlanıyor.