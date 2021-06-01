01 Haziran 2021 Salı 23:51 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 23:51

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümüyle Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Suç dünyasının hesaplaşmalarını konu alan aksiyon dizisi EDHO 197. bölümde Savaş adında bir adam herkesin dikkatini çeker. Birçok gizli servis tarafından korunan Savaş, herkese meydan okur. Alparslan'ın "Hainlerinizi de alın, kime hizmet ediyorsanız o ülkeye gidin" dediği Savaş, "Bir ülkeniz olduğu zaman gideriz" cevabını verir. Savaş'ın amacı ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 197. son bölüm full izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekrana geldi. EDHO son bölümde Ömür, İlyas'a "Senin kadar seven bir adam bulamam. Senin kadar da kimseyi sevemem" der. İlyas ve Ömür yeniden bir araya mı gelecek? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm full izleme sayfası. EDHO 197. bölüm izle tek parça!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 197 BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM)

Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan'ın üstlendiği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

EDHO 197. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar.

Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.