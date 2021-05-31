31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:32

Çukur 130. bölümüyle izleyenlere heyecan ve gerilim dolu anlar yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Çukur 4. Sezon 38. Bölümde Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi izleyenleri derinden etkileyecek. Çukur 130. son bölüm izle tek parça! Çukur 4.Sezon 38.Bölüm full izle Puhutv!

Çukur dizisinin 4. sezon 38. bölümü 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Yamaç, Vartolu ve Cumali, mahalleli için savaşırken Şahram'ın adamları evde kalan kadınlara saldırır. Eve gelen Koçovalılar hiç istemedikleri bir manzarayla karşılaşır. Kadınlara ne oldu? Koçovalı kardeşler, Şahram'ı nasıl durduracak? Çukur'un 130. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 130. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur 130. son bölümüyle 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleriyle buluştu. Çukur'da bu hafta Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaştığı sahne izleyenleri heyecanlandıracak.

ÇUKUR 4. SEZON 38. BÖLÜM FULL İZLE! (ÇUKUR SON BÖLÜM PUHUTV)

Show Tv'de yayınlanan aksiyon dolu dizi Çukur'un 130. Bölümünde neler olacak?

ÇUKUR 130. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un son bölümünde; Koçovalılar Efsun ve Yamaç'ın düğünündeyken harekete geçen Şahram'ın adamları, Çukur'a girip Koçovalılar'a kahveye gitmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit'i sırtından vurmuştu.

Çukur 4. Sezon 38. bölümde Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak.

Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek.

Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek.

Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Yamaç, Vartolu ve Cumali, mahalleli için savaşırken Şahram'ın adamları evde kalan kadınlara saldırır.

Eve gelen Koçovalılar hiç istemedikleri bir manzarayla karşılaşır. Kadınlara ne oldu?

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!