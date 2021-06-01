01 Haziran 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 10:29

Kağıt Ev 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, yapımını 03 Medya üstlendiği Kağıt Ev 7. bölümde günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci'nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm'ün tepkisi Aylin'in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert'i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur. İşte Kağıt Ev 6. bölümü izleyemeyenler için PuhuTv Kağıt Ev 7. bölüm full izleme linki.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisi, Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kağıt Ev 6. bölümü full izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın.

KAĞIT EV 6. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş, Can Nergis, Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker ve Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.

KAĞIT EV 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kağıt Ev 7. bölümde Ailesinden intikam almak içi cinayeti üstlenen Mert'i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına , Bülent'e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır.

Aylin ve Cihan'ın cinayeti Cemre işledi açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar. Cihan Bülent'e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır.

Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra'ya olan inancı sarsılacaktır.

Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci'nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir.

Gülsüm'ün tepkisi Aylin'in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert'i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını, Nur Fettahoğlu ise başarılı bir avukatı canlandırıyor.