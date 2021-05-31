31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:51

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 20. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Maraşlı 20. bölümde Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek mi? Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek mi? Maraşlı 19. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

Maraşlı 20. bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüme Maraşlının "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim" sözü damga vurdu.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 20. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 20. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

MARAŞLI 20. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 20. bölümde; Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular.

Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar.

Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?