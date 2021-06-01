01 Haziran 2021 Salı 16:20 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 16:20

Sen Çal Kapımı yeni sezondan 2. fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin 2. yeni sezonu Haziran'ın 9'unda Çarşamba akşamı FOX Tv'de ekrana gelecek. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı 40. Bölüm 2. fragmanında Serkan, uzun zamandır görmediği Eda ile karşılaşacak. Ayrı kaldığı sürede kızları dünyaya gelen Serkan ve Eda yeniden bir araya gelecek mi? İşte Sen Çal Kapımı 40. Bölüm 2. fragmanı

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı.





Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanında Eda'nın İtalya'da olduğunu bilen Serkan, yıllar sonra Eda'yı karşısında bulur. Her ikisi de birbirlerine karşı boş değildir. Yılın iş insanı ödül töreninde yan yana gelen Eda ve Serkan'ın arkalarından bir ses gelir "Anne! babam bu adam mı?" Serkan'ın bir kızı vardır. Eda ve Serkan yeniden bir araya gelecek mi?

Sen Çal Kapımı 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı!