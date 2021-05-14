14 Mayıs 2021 Cuma 13:24 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 13:24

Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı ekrana geldi. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeni sezondan ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 2. yeni sezon fragmanında Eda yıllar sonra geri döner. Serkan ile ödül töreninde yan yana gelen Eda, yıllar sonra büyük bir sürprizle dönmüştür. Peki Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Sen Çal Kapımı yeni sezondan ilk fragman

SEN ÇAL KAPIMI 2. SEZON FRAGMANI

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Sen Çal Kapımı, yeni sezonuyla Haziran'ın 9'unda FOX Tv'de.

SEN ÇAL KAPIMI 2. SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanında Eda'nın İtalya'da olduğunu bilen Serkan, yıllar sonra Eda'yı karşısında bulur. Her ikisi de birbirlerine karşı boş değildir. Yılın iş insanı ödül töreninde yan yana gelen Eda ve Serkan'ın arkalarından bir ses gelir "Anne! babam bu adam mı?" Serkan'ın bir kızı vardır. Eda ve Serkan yeniden bir araya gelecek mi?

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