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Dizi

Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 59. yeni bölümde ne olacak?

Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı Atv'de yayınlanan son bölümün ardından Kuruluş Osman 59. yeni bölümden ilk fragman ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Togay, Nikola'nın kışkırtmasıyla Osman Bey'den intikam almak için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 59. yeni bölümden ilk fragman.

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:59
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Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 59. bölüm fragmanında Togay, Kayı obasında kadın ve çocuklar da dahil tüm obanın kanını dökmeye and içiyor. Osman Bey, Togay'ın bu planına karşı ne yapacak? Kuruluş Osman 59. yeni bölümde ne olacak? İşte Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 59. yeni bölümünde Togay, Osman ile olan anlaşmayı bozuyor. Obadaki kadın ve çocuklar dahil herkesin kanını dökmeye yemin eden Togay, "Yer yarılacak, gökten kan yağacak!" diyerek Kayı'ya saldırmaya hazırlanıyor. Togay'ın anlaşmaya uymayacağını anlayan Osman bey ne yapacak?

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Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanına Osman beyin Tohay için söylediği "Hele bir hatunlarımıza, sabilerimize pusat çeksin... O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım" sözü damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, çocuklarının anası olacak Malhun Hatun ile evlenmeye karar veriyor.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Malhun hatun ile evlenmek istediğini Bala hatuna söylüyor.

Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

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