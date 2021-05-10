10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:48

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 17. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Aksiyon ve aşkı konu alan dizi, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Maraşlı 17. bölüme Maraşlı'nın Mahur'a ailesiyle ilgili gerçeği söylemesi damga vurdu. Öte yandan Necati vuruldu. Mahur, Maraşlı'dan hesap sorduğunda ise "Çünkü senin abin bir hain. Senin ölmeni isteyen oymuş" cevabını aldı. Maraşlı 17. bölümü full izlemek isteyenler için Maraşlı 17. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana beğeniyle izlenen Maraşlı 17. bölümü ile izleyiciyi heyecanlandırdı. Maraşlı'nın Mahur'a söylediği "Senin ağabeyin bir hain!" sözü dizinin son bölümüne damga vurdu. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 17. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 17. bölüm full izle!

MARAŞLI 17. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi.

MARAŞLI 17. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı 17. bölümde Maraşlı, Mahur'a her şeyi açıklar.

Maraşlı (Celal) Mahur'a "Bu hayatta bazı gerçekler vardır Mahur, sen ister inan ister inanma, onlar gerçektir. Sonra bir gün bütün çıplaklığıyla önüne serilir. Anlarsın öyle her gördüğüne, bildiğine inanamaman gerektiğini" diyerek Necati'nin aslında kim olduğunu söyler.

Necati, Mehmet İnce'nin yerini öğrenmek için Mahur'u zehirleyerek Maraşlı'nın zaafını kullanır.

Maraşlı ve Necati tartışırken Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar.

Can çekişirken "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." diyen Necati, panzehirin yerini söyleyecek mi? Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar.

Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.